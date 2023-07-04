هل كونتي هو مدرب الأهلي الجديد؟ .. هكذا جاءت نتيجة المفاوضات!

تعرف على نتيجة مفاوضات الأهلي وأنطونيو كونتي!

فتح النادي الأهلي، خط مفاوضات مكثف مع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الأهلي قرر تأجيل معسكره الإعدادي، لمدة أسبوع كامل؛ لحين حسم ملف المدير الفني الجديد، والذي سيخلف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي أعاد الفريق الأول إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد موسم واحد في الدرجة الأولى.

وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، يجد مسؤولو الراقي، صعوبة كبيرة للغاية، في إقناع كونتي، بقبول العرض والقدوم إلى المملكة العربية السعودية.

وكشفت الصحيفة، عن أن المدير الفني الإيطالي، لا يريد ترك عائلته؛ حيث أنه إذا وافق على عرض الأهلي، سيضطر إلى القدوم للمملكة وحيدًا؛ وهو الأمر الذي لا يفضله.

جدير بالذكر أن أنطونيو كونتي البالغ من العمر 56 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ، منذ الرحيل عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في شهر مارس الماضي.