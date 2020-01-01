كونتي: لم أرغب في الدفع بإريكسن خلال المباراة الماضية

إريكسن شارك مع فريقه الجديد بعد انضمامه بـ 24 ساعة

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر أنه لم يكن يرغب في الدفع بكريستيان إريكسن، لاعب الفريق الجديد خلال مباراة فيورنتينا الماضية.

وتغلب إنتر على فيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا، يوم الأربعاء بهدفين لهدف، وشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد كريستيان إريكسن.

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وقال كونتي في تصريحات صحفية: "استحقينا الفوز على فيورنتينا، خلقنا العديد من الفرص في المباراة".

وواصل: "نحن سعداء بالوصول لنصف النهائي ومواجهة فريق كبير مثل نابولي، نسعى لمواصلة التقدم في كافة البطولات واكتساب الخبرات".

وتابع: "مرة أخرة أتيحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نستغلها لقتل المباراة".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها النيراتزوري إلى نصف النهائي للمرة الأولى من موسم 2015/16.

وأكمل: "لم نكن نرغب في الدفع بإريكسن، لقد بدأ التدريب معنا قبلها بيوم فقط، ولكن كان لدينا لاعبين فقط في خط الوسط، لهذا لجأت إلى اللعب بثلاثة مهاجمين".

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وأضاف: "إريكسن لديه شخصية، وسيزيد من الجودة في الفريق، أتمنى أن نتعاقد مع لاعبين جدد لأننا لدينا عدد قليل في خط الوسط".

ويستعد إنتر لمواجهة أودينيزي مساء الأحد القادم، في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.