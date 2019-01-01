كونتي: لدينا أفضل حل لأزمة إنتر الدفاعية

إنتر استقبل ثلاثة أهداف في آخر مباراة له بالدوري أمام ساسولو يوم الأحد الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

وضع أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر، الحل لأزمة الفريق الدفاعية في المباريات الأخيرة واستقباله الكثير من الأهداف، قبل مباراة بوروسيا دورتموند.

ويستعد إنتر لمواجهة بوروسيا دورتموند، مساء غد الأربعاء في قمة الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال كونتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سيكون علينا توخي الحذر، كي لا نفقد الكرات بسهولة، فهم لديهم لاعبين سريعين ويستطيعون".

وعند سؤاله عن الأزمة الدفاعية للفريق، قال: "أفضل حل لمثل تلك الحالات، هو مواصلة الهجوم وإبقاء الخصم بعيد عن منطقة الجزاء، ولكن نحن نتحدث عن ثلاث مباريات فقط".

وأكمل: "ليس لدينا الكثير من الوقت لمعالجة الأخطاء التي وقعت في مباراة ساسولو لقد شاهدنا بعض مقاطع الفيديو، يجب علينا توخي الحذر أكثر في المواقف الدفاعية".

وتطرق إلى الحديث عن ثنائي هجوم الفريق لاوتارو مارتنيز ولوكاكو قائلاً: "عدم وجود وقت للعمل مع اللاعبين يزيد الأمر صعوبة، سنلعب 7 مباريات خلال 21 يوماً، نحتاج إلى العمل لتحسين الانسجام والتحركات داخل الملعب".

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وحول إصابات الفريق والغيابات قال كونتي: "من الصعب الحديث عن الثنائي امبروسيو وسينسي اليوم، من المهم أن نقيم الألم الذي يعاني منه امبروسيو، وسيقوم سينسي بفحص طبي غداً لمعرفة حالة الصحية وإمكانية مشاركته".

وعند سؤاله هل يرى أن تكرار ما فعله أمام برشلونة قد يجلب له الفوز قال: "لا أعلم ولكن يجب أن نواصل بنفس الأداء، ونلعب بأقصى إمكانياتنا هذا هو المهم، نحن نحاول خلق مسيرة لنا في تلك البطولة الصعبة، خاصة أن هناك بعض اللاعبين ليس لديهم خبرة كافية".