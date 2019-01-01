كونتي فخور بتصدر إنتر للدوري الإيطالي ويكشف: لا أنام كثيرًا!

تصريحات بعد الانتصار على سبال..

أعرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، عن فخره بفريقه في أعقاب تصدره جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الانتصار على سبال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الكالتشيو.

يوفنتوس فاجأ الجميع بتعادل مخيب للآمال أمام ساسوولو على ملعب أليانز ستاديو بهدفين لكل منهما، ليفقد بذلك صدارته التي تربع عليها منذ الجولة الثانية من عمر البطولة الإيطالية.

كونتي تحدث لسكاي سبورتس بعد المباراة وقال "منذ اليوم الأول ونحن نعمل على إحداث التأثير والإزعاج للفرق الأخرى. العودة إلى الصدارة بعد 14 جولة يجعلنا فخورين بأنفسنا لإدراكنا حجم الجهود التي بذلناها لتحقيق ذلك.".

"في الوقت نفسه ينبغي أن يمنحنا ذلك الحماس بصورة إيجابية ويدفعنا إلى الأمام بصورة أفضل، علينا أن نتحسن وألا نعاني حتى الدقائق الأخيرة كما عانينا اليوم، ففي مثل هذه الظروف كرة واحدة بمقدورها تغيير كل شيء."

"لقد عقدنا العزم واستعددنا جيدًا بعدما عرفنا بخسارة يوفنتوس للنقاط، وكان لدينا الاستعداد لاستغلال ذلك. لقد استحققنا الانتصار على سبال اليوم، ومن المهم أن نركز على عملية نمونا، لذلك نحن لا نقارن أنفسنا بالغير."

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لاوتارو مارتينيز كان رجل المباراة الأول أمام سبال، إذ أحرز هدفي الانتصار للنيراتزوري، ليُقدم كونتي إشادة خاصة به، إذ قال "إنه مهاجم يعيش من أجل تسجيل الأهداف، لقد كنت واضحًا معه من البداية أن المهاجمين الكبار هم الذين يلعبون لمصلحة الفريق أولًا.".

"على سبيل المثال، لم يُسجل لوكاكو اليوم ولكنه ساهم بصورة كبيرة في الانتصار، هذا ما أريد مهاجمي فريقي أن يكونوا علينا."

وعن إذا ما كان سينام مطمئن البال بعد الصعود للصدارة، علّق كونتي بصورة ساخرة، فقال "لأكون صادقًا، لا أنام بصورة كبيرة." أما عن مقارعة الإنتر لليوفي من ناحية القوة، فقال "يجب عليّ أن أفكر في هذا الأمر.".

وأخيرًا، أجاب كونتي عن ارتباط الإنتر بالتعاقد مع أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ألمح اللاعب بأنه قد يُغادر الكامب نوب وكذلك ألمح موراتا، المدير الرياضي للنادي الإيطالي، بإمكانية التفاوض من أجل ضمه.

"حتى بعدد قليل من اللاعبين نتمكن من الأداء بصورة جيدة ولدينا رد فعل مقبول، لذلك أرى أنه سيكون من غير المحترم أن أتحدث عن سوق الانتقالات الآن. النادي سيفعل كل ما في وسعه وهذا هو تركيزهم."

وأتم "لقد كنت محظوظًا للغاية لأدرب فيدال في يوفنتوس عندما أتى لنا من باير ليفركوزن، لم يكن نجمًا كالآن، لذلك أعطى لي كل ما في وسعه حقًا.".