كونتي: علينا الحذر من اللعب بدون جمهور

كونتي يعلق على انتصار إنتر على لودوجوريتس قبل مواجهة يوفنتوس

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن الفريق يسير في طريق نحو الانتصارات والنجاحات والتي يحتاج النادي إلى العودة إليها بعد سنوات من الغياب.

وكان إنتر قد جدد فوزه على لودوجوريتس إيابًا كما فعل ذهابًا، حيث انتصر بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

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وبذلك عبر إنتر إلى دور الستة عشر، ولكن في مباراة أولى يلعبها الفريق على ملعبه بدون جمهور بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا.

وحول ذلك، قال أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري إن الحذر يجب أن يكون موجودًا لدى اللاعبين فيما يخص اللعب أمام مدرجات خاوية.

وأضاف: "لقد لعبت من قبل بدون جمهور أمام كرواتيا حين كنت مدربًا لإيطاليا، الأجواء تكون غريبة للغاية في البداية حيث تشعر أنها دورة تدريبية"

وتابع: "هذا خطر للغاية ولكن اللاعبين عادوا إلى المسار الصحيح سريعًا، لقد تحسن الوضع ومُنحت لي الفرص من أجل تجربة أشياء جديدة"

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك كان بإمكاني منح دقائق أكثر لعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرًا والذين يستحقون ذلك بناء على العمل الذي يقومون به"

وحول لعبه بـ 4 مدافعين في الخلف في بعض أوقات المباراة قال: "نحن بحاجة للعمل على الأفكار والحصل على وقت للتدرب عليها، لقد سمح لنا تأجيل مباراة سامبدوريا باختبار الأشياء الجديدة والتي يمكن استخدامها أثناء المباريات أو طوال الـ 90 دقيقة"

وأكمل: "لقد بدأنا هذه السلسلة الشاقة من المباريات، وهناك مباراة هامة أمام يوفنتوس الأحد المقبل، بنهاية هذه الفترة سنحصل على مزيد من الوضوح"

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يذكر أن إنتر الذي يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا سيحل ضيفًا على متصدر الترتيب وحامل اللقب يوفنتوس مساء الأحد المقبل.