كونتي: قد أدرب روما يومًا ما، لكن الظروف حاليًا غير مناسبة

المدرب أغلق الباب تمامًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أغلق أنتونيو كونتي الباب في وجه إمكانية تدريبه لروما الموسم القادم، موضحًا أن الظروف هناك غير مناسبة حاليًا.

المدرب الإيطالي مرتبط بالعمل في السيري آ من جديد، وقد ارتبط بكل الأندية الكبيرة هناك، إلا أن التقارير الصحفية الأخيرة أكدت اقترابه من تدريب الجالوروسي مقابل 9.5 مليون يورو سنويًا.

كونتي سُئل عن الأمر خلال حوار له مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فأجاب "وقعت في حب روما قبل عامين حين كنت مدربًا لمنتخب إيطاليا، عاطفة وحب الجماهير في الأولمبيكو شيء خيالي، هم يعيشون كرة القدم بطريقة مختلفة".

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أضاف "الأجواء هناك في روما والبيئة عاطفية للغاية. اليوم الظروف غير مناسبة لأعمل هناك، لكن أعتقد أن يومًا ما، عاجلًا أم آجلًا، سأدرب روما".

وعن إمكانية العودة للعمل مع يوفنتوس، قال كونتي "الاتفاق ليحدث يجب أن يكون برغبة الطرفين. أعتقد أن يوفنتوس بدأ طريقًا وهم سعداء جدًا مع أليجري الذي يُواصله عمله بالتأكيد ويؤدي بشكل جيد جدًا. يومًا ما قد يحدث، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث مستقبلًا".

يُذكر أن كونتي قال قبل يومين أن فرصة عمله في الدوري الإيطالي تقترب من 60%، فيما فرصته للعمل في الخارج تصل إلى 30%.