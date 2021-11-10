كونتي: راتبي 17 مليون يورو؟ أستحق ما أتقاضاه!

يتطلع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي إلى المستقبل مع الفريق اللندني، مؤكدًا أن الوصول إلى الأربعة الكبار في الموسم الحالي سيكون تحديًا كبيرًا.

كونتي انضم إلى توتنهام رسميًا يوم 2 نوفمبر الجاري، بعد قرار إدارة النادي اللندني بإقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق، بعد تراجع النتائج بشكل ملحوظ.

وأجرى كونتي مقابلة مع قناة "Italia Uno" الإيطالية، تحدث خلالها عن طموحه مع توتنهام، خاصة مع ظروف الفريق في الموسم الحالي.

ماذا قال كونتي؟

كونتي تمكن بالفعل في أول موسم له مع يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي من تحقيق لقب الدوري، لكنه اضطر إلى الانتظار لموسمه الثاني في إنتر للتتويج باللقب.

لكن في قيادة توتنهام، فإن الأمور تبدو مختلفة قليلًا، حيث قال كونتي: "الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى سيكون تحديًا بالفعل".

كونتي يرى أنه الرجل المناسب لإحياء حظوظ توتنهام، حيث قال: "أعتقد أن الضربة التي تم تنفيذها هو أنهم وقعوا معي".

ماذا قال كونتي عن راتبه في توتنهام؟

وخلال المقابلة، وأثناء الحديث التي أشارت إلى أن راتب كونتي مع توتنهام يصل إلى 17.5 مليون يورو، قرر المدرب الإيطالي الرد.

وقال كونتي: "أنا أقوم بعملي، ومن الصواب أن أقوم به بشكل جيد، أنا أقوم بذلك في القمة، ومن الصواب أن يدفعوا لي المال".

كونتي قاد توتنهام بالفعل في مباراتين منذ تولى المهمة، وتمكن في الأولى من تحقيق الفوز على فيتيسه آرنهم الهولندي بنتيجة 3-2 في دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تعادل سلبيًا أمام إيفرتون في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ما هو موقف توتنهام في الدوري الإنجليزي؟

بعد مرور 11 جولة من منافسات موسم 2021-22 في بطولة الدوري الإنجليزي، يحتل توتنهام المركز التاسع في جدول الترتيب.

توتنهام جمع 16 نقطة منذ انطلاق الموسم، بعد أن حقق الفوز في خمس مباريات، وخسر مثلها، فيما حقق تعادلًا واحدًا فقط.

ويبتعد توتنهام بفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع، فيما يصل الفارق مع تشيلسي المتصدر إلى عشر نقاط.

اقرأ أيضًا

كبار إسبانيا في مهب الريح .. هل أصبح دوري "توم وجيري" من الماضي؟

مهمة مستحيلة؟ .. آرسنال في موقف محرج مع نجم فيورنتينا

غروب شمس "سبيشال وان" .. مورينيو بين مقصلة الاعتزال وسندان المنتخب الوطني