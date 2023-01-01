كونتي: جماهير توتنهام يستحق الأفضل وهذا قد يكون المركز السابع!

أنطونيو كونتي يثير سخط جماهير الفريق اللندني.

أغضب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام جماهير فريقه بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي لصالح "بي بي سي": "أريد أن أكون صريحًا وواضحًا للغاية، قلت ذلك للنادي بالفعل، جماهير توتنهام تستحق أن تحصل على الأفضل".

وأضاف: "لكن ما هو الأفضل بالنسبة لنا؟ ربما البقاء في المركز الخامس أفضل، أو السادس أو السابع أو الرابع".

وكان توتنهام قد تعرض للخسارة بهدفين نظيفين أمام أستون فيلا في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل النادي اللندني في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة بعد أن حقق الفوز في تسعة لقاءات فقط.