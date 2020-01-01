كونتي: "برافو" جاتوزو ولكننا استحقينا التعادل

كونتي يشيد بجاتوزو ويتحدث عن تأثير ديربي ميلانو

أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر بالعمل الذي قدمه المدرب جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وسقط إنتر في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بهدف مقابل لا شيء ليخسر النيراتزوري نصف المعركة المقام على أرضه.

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وبدأ إنتر المباراة منتشيًا بفوزه في ديربي ميلانو مطلع الأسبوع الحالي، والذي قاده لانتزاع صدارة الدوري الإيطالي من حامل اللقب يوفنتوس.

وحول ذلك، قال أنطونيو كونتي إن المباراة التي خاضها الفريق أمام ميلان مطلع الأسبوع استهلكت الفريق بدنيًا، مما أثر على الأداء في مباراة اليوم.

وأضاف: "جاتوزو قام بعمل رائع أحييه عليه، لقد دافع بالشكل الأمثل ولجأ نابولي إلى الدفاع خلال المباراة في أكثر أوقاتها مما ساعدهم على الخروج بهذه النتيجة"

وتابع: "من الممكن أن تكون النتيجة العادلة بنهاية المباراة هي التعادل، ولكن ذلك لا يقلل من قيمة ما قام به نابولي مدربًا ولاعبين"

وأردف: "كريستيان إريكسن قدم إضافة قوية منذ نزوله، عليه المشاركة أكثر من أجل تعويض ما حدث معه في آخر فترة له مع توتنهام"

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يذكر أن إنتر سيحاول تعديل الكفة وتعويض هزيمته في مباراة الذهاب خلال مواجهة الإياب في الأسبوع الأول من مارس المقبل.