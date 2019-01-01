كونتي: الطرد كان بمقدوره قتل أي فريق غيرنا

أبدى أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي سعادته بالفوز على سامبدوريا في الأسبوع السادس للكالتشيو، رغم النقص العددي الذي عانى منه فريقه في بداية الشوط الثاني بطرد أليكسيس سانشيز.

وقال كونتي عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"أنا سعيد بالانتصار، تلك المباريات نحتاج دائماً لقتلها. من الملحوظ أننا كنا متقدمين 2-0 في الشوط الأول ثم فتحت الثغرة في الثاني، ولكن هذا الوضع كان بإمكانه قتل أي فريق غيرنا، ليس هؤلاء اللاعبين".

وأضاف:"لقد قمنا بعمل جيد بإدخال بعض البدلاء لجلب التوازن إلى المعركة ثم سجلنا الهدف الثالث وكان بمقدورنا أن نسجل أكثر، لذلك أنا سعيد".

وأوضح:"الأمر يظهر فقط بأي سرعة يمكن أن تتغير المباريات، لقد كنا على وشك التقدم 3-0، ولكن فجأة صرنا 10 لاعبين ثم سجل سامبدوريا".

وتابع:"الكرة التي ألعبها دائماً ما تكن منظمة. لدينا فكرة واضحة ونعمل بجدية على العديد من الأوضاع، أنا مقتنع بأننا لعبنا جيداً في بقية المباريات أيضاً، ولكن اليوم كنا جيدين للغاية في الشوط الأول، نحتاج الحفاظ على ذلك".

يذكر أن النيراتزوري يحتل صدارة الترتيب بـ18 نقطة، بعد فوزه بأول 6 مباريات في الدوري للمرة الثانية طوال تاريخه.