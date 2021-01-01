كونتي: الصدارة كانت هدفنا ولوكاكو القائد الحقيقي

ماذا قال كونتي بعدما ارتقى إنتر إلى صدارة السيري آ؟

قال المدير الفني لنادي إنتر أنطونيو كونتي إنه يشعر بالسعادة للارتقاء إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤكدًا أنها كانت الهدف الذي يلاحقه هو ولاعبوه منذ فترة طويلة.

وارتقى إنتر لصدارة الدوري الإيطالي بعد إزاحة جاره اللدود ميلان بعدما استغل سقوطه بالأمس أمام سبيزيا وفاز اليوم على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة أشاد كونتي بالعمل الرائع الذي قام به اللاعبون في مباراة اليوم مؤكدًا أنه ما زال هناك الكثير من العمل في الفترة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات.

وقال: "كان هذا هدفًا كنا نلاحقه لفترة طويلة، للوصول إلى قمة الجدول بذلنا الكثير من الجهد من أجل هذا الهدف الذي حققناه اليوم بعد مباراة ضد فريق قوي جدًا وشرس للغاية"

وأضاف: "أهنئ لاتسيو وسيموني إنزاجي، لأنهما قويان ومنظمان ولديهما جودة عالية، لقد خلقوا لنا العديد من الصعوبات في مباراة اليوم ولكننا قدمنا عملًا كبيرًا"

وتابع: "حقيقة أنهم يحققون نتائج إيجابية مؤخرًا انتهت من خلال ستة انتصارات متتالية فهذا أمر يظهر قوتهم والشراسة التي لديهم، لكنه في نفس الوقت يظهر قوتنا العقلية وقدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة"

وأردف: "أنا سعيد للاعبين وما حققوه، وهذا حتمًا يجب أن يكون نقطة انطلاق لنا وليس خط النهاية، نعلم أن المباراة التالية هي مباراة الديربي مع ميلان، ومن الواضح أن المضي قدمًا فيها سيكون أفضل بكثير".

وحول روميلو لوكاكو قال: "كان روميلو لوكاكو القائد الحقيقي اليوم، حيث سجل هدفين وركض من نصف ملعبه ليضعها على طبق فضي للاوتارو مارتينيز في كرة الهدف الثالث".

وأكمل: "روميلو والفريق بأكمله قدموا استجابة رائعة اليوم، قدم لاوتارو أداءً جيدًا للغاية، وكذلك فعل مارسيلو بروزوفيتش والمدافعين والبقية كلهم كانوا على قدر المسؤولية".

ودافع عن النجم البلجيكي قائلًا: "بدأ البعض في التذمر بشأن لوكاكو بعد كأس إيطاليا وبعض العروض المبهمة مؤخرًا، مما يشير إلى أنه تعرض لبعض الارتداد النفسي من ذلك، ولكن هناك لحظات لا تكون فيها بنسبة 100% وهذا طبيعي".

وأكد: "لقد عاد وهو يطلق النار على الجميع، ما قام به الليلة هو إظهار لما يمتلك، ونحن بحاجة إلى روميلو هذا، نحن بحاجة إلى هذا التصميم والشغف من كل فرد في الفريق".

واسترسل: "كريستيان إريكسن بدأ يفهم ما نريده منه وأعتقد أن حقيقة أنه لعب الأسبوع الماضي والليلة تظهر أنه ينمو حقًا، هذا هو الطريق الصحيح، يجب أن يشعر الجميع بأنهم أبطال ويمكننا الاعتماد على الجميع.

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يذكر أن النيراتزوري افتك الصدارة من ميلان اليوم بفارق نقطة واحدة فقط، مما سيجعل مواجهة الديربي الأسبوع المقبلة حاسمة ومصيرية بشكل كبير في مصير المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.