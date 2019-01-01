كونتي: الجانب الدفاعي لإنتر يجب أن يتحسن

مدرب إنتر غير راض عن الأداء الدفاعي لفريقه

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر، أن فريقه يجب عليه أن يتحسن في الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى إنهاء الهجمات.

وتعادل إنتر مع فيورنتينا بهدف لكل فريق في الوقت القاتل، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات عقبت اللقاء: "هذه هي المباريات التي لا نحصل فيها على النتائج التي لا نستحق، مثلاً في مباراة برشلونة دفعنا ثمن إهدار العديد من الفرص".

وواصل: "إنه أمر مخيب للآمال هذا التعادل، لأننا نستحق أكثر سواء الليلة أو أمام برشلونة، يجب أن نحاول تحسين دفاعنا وإنهاء الهجمات".

وتابع: "لا أعتقد أنه يجب أن نشتكي من إجهاد، نحن فقط بحاجة للصبر والتعلم من الأخطاء، ولكن نحن لعبنا سبع مباريات في 21 يوماً، مثلا هناك لاعبون مثل مارتنيز ولوكاكو بحاجة إلى راحة ولكن لا يمكننا منحها لهم".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 39 نقطة، بالتساوي مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني.