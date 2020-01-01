كونتي: ابقوا في المنزل ولنتحد لمواجهة كورونا

المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي والحالي لإنتر أنطونيو كونتي يبعث برسالة للجميع من أجل مواجهة فيروس كورونا

وجه أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي رسالة إلى جماهير كرة القدم وغيرهم من سكان إيطاليا وأوروبا مفادها الاتحاد من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكان عدد من نجوم كرة القدم من لاعبين ومدربين وبعض الرياضيين الآخرين قد شاركوا في حملات التوعية من أجل مواجهة فيروس كورونا المتفشي مؤخرًا في العالم وخصوصًا قارة أوروبا.

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وحول ذلك، أقام نادي إنتر الإيطالي حملة بعنوان "معًا كفريق واحد" والتي تهدف إلى اتحاد الجميع من أجل مواجهة الوباء الذي يهدد البشرية.

وكجزء من هذه الحملة، تحدث أنطونيو كونتي حول ضرورة اتباع التعليمات الصحية في الفترة الحالية والتي يعد أهمها البقاء في المنزل.

وأضاف: "إنها لحظة صعبة وجميعنا ندرك ذلك، ولكن علينا أن نتحد من أجل مواجهة هذا الفيروس الذي يهدد صحتنا وصحة عائلاتنا وحياتهم"

وتابع: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي من الممكن أن نسيطر على ما نمر به من خلالها، ندرك أنها صعبة ولكن علينا الاتحاد جميعًا من أجل هدفنا"

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يذكر أن إيطاليا تعد أكثر دول أوروبا في الوقت الحالي معاناة من الفيروس، ما نتج عنه دخول البلاد كاملة في حالة الحجر الصحي خوفًا من أن تسوء الأمور أكثر.