كونتي: إنتر لا حدود له ولهذا اختاروني مدرباً للفريق

المدير الفني الجديد لإنتر يكشف عن سبب اختياره من الإدارة لقيادة الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح الإيطالي أنطونيو كونتي، السبب حول رغبة نادي إنتر في الحصول على خدماته، ليقود الفريق فنياً الموسم المقبل.

وأعلن إنتر حصوله على توقيع كونتي، ليتولى مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل، للمدرب السابق لوتشيانو سباليتي.

وقال كونتي في تصريحات صحفية: "أنا أحقق التوقعات عند بداية أي مغامرة جديدة، النادي يتوقع الكثير مني، مجموعة النتائج الجيدة التي حققتها بالإضافة إلى السرعة التي تحققت بها رسمت عني هذه الصورة".

وأكمل: "اللاعبون في الفريق واثقون من تحسن النتائج والأداء، وكذلك المشجعون شعروا بارتياح كبير، هذا يجبرني على تقييم خياراتي بعناية كبيرة".

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وتابع: "أقبل بوجود فرص للفوز ولو قليلة في أول موسم لي حتى إن وصلت إلى 1%، ولكن المهم أن يكون هناك فرص للفوز".

وواصل: "لنكون واقعين إنتر منذ 8 سنوات لم ينافس على الدوري الإيطالي، الإدارة تريد تغيير ذلك بالطريقة الصحيحة التي يتحركون بها استعداداً للموسم الجديد ماروتا أقنعني".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إنتر فريق طموح، أول شيء سأخبره للاعبين أننا ليس لنا حدود".

الجدير بالذكر أن كونتي حقق ثلاثة ألقاب للدوري عندما كان مديراً فنياً ليوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي ويحصل معهم على لقب الدوري أيضاً.