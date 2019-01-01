كونتي: سأتحدث مع الإدارة حول الانتقالات

إنتر يعيش فترة طيبة محلياً وأوروبياً

أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أن لقاء بوروسيا دورتموند الأخير ترك أثراً كبيراً على الفريق، وحذر من خطورة مباراة بارما المقبلة.

وفاز إنتر بهدفين نظيفين على نظيره الألماني مساء الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليستعيد حظوظه للتأهل للدور المقبل.

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وقال كونتي بالمؤتمر الصحفي للقاء بارما: "ليس سهلاً أن تلعب كل ثلاثة أيام، وبعد لقاء مثل دورتموند استهلك مجهوداً بدنياً وذهنياً كبيراً، يجب الحذر من بارما، فريق مميز ويملك سرعات مثل جيرفينيو".

وأضاف: "دائماً يكون مهماً البداية بعد اللقاءات الصعبة، نركز فقط في أنفسنا وليس مع يوفنتوس، أفكاري لا تحتاج لشهور لتظهر معالمها على الفريق، الجميع يعمل ويبتكر هنا كما رأينا دي فراي يصنع وجودين في مباراة أودينيزي".

وحول سوق الانتقالات: "نملك لاعبين بخصائص معينة في الهجوم، لاوتارو، لوكاكو، وسانشيز، ثم هناك بوليتانو يختلف عنهم، ولكن يعرف كيف يلعب في الأمام كما فعل في ساسولو، وهناك إسبوسيتو، سأتحدث مع الإدارة حول الميركاتو ونرى".

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وأشاد كونتي بلاعبه مارسيلو بروزوفيتش: "يحتاج للتطور في الجانب الدفاعي والتمرير الأفقي واللمسة الأخيرة، ولكنه قادر أن يكون من الأفضل في مركزه هذا بالعالم، سينسي هو بديله ويجيد اللعب أمام الدفاع، المقارنة مع بيرلو؟ بيرلو عبقري ومن الأفضل دائماً، يختلفان، ولكن بروزو يريد التطور واكتشاف إيجابي".

ويستضيف إنتر مساء السبت نظيره بارما لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، والذي يحتل فيه الترتيب الثاني خلف يوفنتوس.