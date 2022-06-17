كونترا يطالب بتعاقد الاتحاد مع البلجيكي ديناير

هل ينجح الاتحاد في ضم ديناير؟

طلب المدرب الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من إدارة ناديه التعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون ديناير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كوزمين يطلب ضم مدافع بلجيكي للاتحاد

وأشار موقع "estadiodeportivo" إلى أن كونترا يريد ضم جايسون ديناير مدافع أولمبيك ليون الفرنسي، إلى صفوف نادي الاتحاد لتدعيم العميد.

وأضاف الموقع أن ديناير يمتلك العديد من العروض، أبرزها من فالنسيا وفياريال وسيلتا فيجو في إسبانيا، خاصة وأن عقده قد انتهى مع فريقه ليون بنهايةالموسم الحالي.

هذا بالإضافة إلى تقديم نادي ليون عرضًا للمدافع البلجيكي من أجل تجديد عقده، ولكنه متردد بشأن قبول العرض، وسط اهتمام من الاتحاد ومدربه كوزمين كونترا.

لماذا يريد كونترا ضم ديناير؟

خلال الموسم الحالي، غاب المدافع المصري أحمد حجازي لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، الأمر الذي أثر سلبيًا على مستوى الفريق الدفاعي.

ويريد كونترا ضم مدافعًا مميزًا من أجل تدعيم خط الدفاع، ولذلك طلب من إدارة الاتحاد ضم ديناير خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

ويمتلك المدافع صاحب الـ26 عامًا سيرة ذاتية قوية، حيث لعب في صفوف سيلتك الأسكتلندي ومانشستر سيتي الإنجليزي وجلطة سراي التركي وليون الفرنسي.

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