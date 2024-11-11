كوناتي: أريد مستوى مبابي في كرة القدم.. لكني لا أريد حياته!

ماذا قال النجم الفرنسي؟

دافع إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول عن زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي نجم ريال مدريد، والذي يواجه ضغوطًا كبيرة منذ انتقاله للنادي الملكي في الصيف الماضي، علمًا بأنه غاب عن معسكر الديوك في التوقف الدولي الجارية.

وفشل مبابي في هز الشباك بآخر 4 مباريات (خسر ريال مدريد 2 منها)، علمًا بأنه سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 16 مباراة بمختلف المسابقات.

وقال كوناتي، في تصريح لـ"كانال فوتبول كلوب": "من الصعب تحمل وجود اسم مبابي في كل مكان، عندما يكون معنا (في المنتخب)، يكون الصحفيون وكل العالم حوله. المكانة التي يشغلها في العالم استثنائية".

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وأضاف: "أقول له دائمًا (أريد مستواك في كرة القدم، لكني لا أريد حياتك) لأنه من الصعب أن يكون اسمك في كل مكان، مهما فعلت".

وواصل: "عندما يكون مبابي معنا، نعرف قدراته، نعرف ما قدمه لنا ولا يجب أن نكون جاحدين لما قدمه لهذا المنتخب، والعالم أجمع يعي ذلك، المدرب هو من يتخذ القرارات، هو من يقرر استدعاءه أم لا، ليس لدي رأي في الأمر".

وختم: "اليوم هو غائب، الأمر يعود للاعبين الذين سيحلون محله ليقوموا بعملهم ويكونوا حاسمين، ويساعدوننا على الفوز بالمباريات".