طمعًا في شارة مبابي؟.. نجم فرنسا يعدد مميزاته كقائد للمنتخب!

"قيادتي الطبيعية قد ترسخت"

أشاد إبراهيما كوناتي مدافع منتخب فرنسا، بقائده كيليان مبابي، قبل خوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 التي تحتضنها ألمانيا اعتبارًا من 14 يونيو الجاري، علمًا بأن الديوك في المجموعة الرابعة رفقة "هولندا والنمسا وبولندا".

وقال كوناتي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "حتى عندما كان لوريس وفاران هناك (قادة في المنتخب)، كان كيليان قائدًا بالفعل، إنه أحد اللاعبين القلائل الذين تحدثوا في الشوط الأول من نهائي كأس العالم، إنه جسر بين الأكبر والأصغر (عمرًا)، إنه قائد داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "لوريس وفاران كانا مهمين للغاية، لقد اعتزلوا اللعب الدولي، ويجب استبدالهم (من حيث القيادة)، أحاول القيام بذلك على أساس يومي (أن أكون أحد القادة)".

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وأوضح: "الآن أنا أكبر قليلا! ما تغير هو أن قيادتي الطبيعية قد ترسخت تدريجيا، لدي جانب موحد، أحب التواصل مع الجميع، على أرض الملعب، أستطيع أن أرى الفريق بأكمله، لدي هذا الشيء الذي يسمح لي بإعطاء بعض التعليمات والأوامر حتى يعمل كل شيء بشكل جيد. لدينا جميعًا دور نلعبه في هذا الفريق".

وختم متحدثًا عن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، وكذلك مستقبل مبابي: ‏"يمكنك القول إن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، لديه خبرة الفوز بالكثير من النهائيات، لكنها لا تزال مباراة، يمكن أن يحدث أي شيء، أما مبابي فلا أعرف إلى أين سيذهب، سيعلن ذلك في غضون أيام قليلة، وإذا كان سعيدًا، فأنا سعيد جدًا".