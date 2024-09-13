"كوميديا مهينة" باربرا بيرلسكوني تهاجم إدارة ميلان مجددًا!

جدل ملعب "سان سيرو" لا يتوقف في ميلانو..

اجتماع صاخب جرى بين ممثلي كل من إنتر وميلان مع بلدية ميلانو بشأن مشروع شركة "WeBuild" الإيطالية لتجديد ملعب "سان سيرو".

الاجتماع الذي انعقد صباح الجمعة في قصر مارينو بحضور عمدة المدينة بيبي سالا بشأن مستقبل ملعب سان سيرو، أفضى إلى تأكيد الأندية رفضها لمشروع WeBuild لتجديد الملعب.

الأندية منفتحة على قرار استخدام محيط الملعب فقط في التجديدات مع تحسين الجودة لكن بلا إغلاق أو تجديدات كلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدثت باربرا ييرلسكوني، ابنة مالك ميلان السابق، والرئيس التنفيذي السابق للنادي حول الأمر قائلة: "قضية الملعب مهينة لمدينة مثل ميلانو، كانت دائمًا سابقة لعصرها وهي رمز الحداثة والابتكار".

وأضافت في تصريحاتها لوكالة "أنسا" الإيطالية: "الأمر عبارة عن كوميديا إيطالية وهدفها عدم اتخاذ أي قرار!".. مضيفة: "تم إهدار المزيد من الوقت لمعرفة ما هو واضح!".

وحينما كانت بيرلسكوني في النادي، كانت مصممة على بناء ملعب جديد لميلان ينفصل عن ملعب إنتر، وكانت ترى أن النادي يستجق ملعبًا أفضل من "سان سيرو".