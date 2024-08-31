بعد 23 دقيقة فقط .. قرار صادم يُعكر صفو تجربة فاران الجديدة مع كومو!

أزمة جديدة تطارد مدافع ريال ومانشستر السابق

قرر سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، استبعاد المدافع الفرنسي رافاييل فاران من قائمته هذا الموسم، رغم خوضه 23 دقيقة فقط مع الفريق حتى الآن.

مدافع ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق أنهى رحلته مع الشياطين الحمر هذا الصيف، ليقرر التوجه إلى كومو من أجل خوض تجربة مثيرة مع الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي، ولكن يبدو أن الإصابة ستعكر مسيرته مرة أخرى.

وكان فاران قد لعب 23 دقيقة فقط في مباراة كومو أمام ساليرنيتانا في 11 أغسطس الجاري في كأس إيطاليا، ولكنه خرج مصابًا لمعاناته من مشكلة في العضلة المثنية في فخذه.

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وتشير العديد من الصحف الإيطالية، إلى أن المدافع المخضرم سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، مما دفع كومو لاستبعاده تمامًا من قائمته في الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025.

وهو ما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 31 سنة لن يشارك مرة أخرى مع الفريق في البطولة، حتى المرة القادمة التي يقوم فيها كومو بتحديث قائمته الرسمية للموسم.

يذكر أن فاران ليس النجم الوحيد الذي حرص فابريجاس على ضمه بمشروعه الجديد في كومو، حيث جلب كذلك سيرجي روبيرتو قائد برشلونة السابق، ونجمي ليفربول السابقين بيبي رينا وألبرتو مورينو.