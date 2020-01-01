كومباني يرفض العودة إلى مانشستر سيتي

ما سبب رفض كومباني العمل مع جوارديولا؟

رفض فينسنت كومباني، لاعب أندرلخت البلجيكي، عرضًا من مانشستر سيتي للعودة مرة أخرى بعد عام واحد فقط من مغادرته.

كومباني لعب لصالح مانشستر سيتي بين 2008 حتى 2019 حقق فيها لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة 4 مرات.

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وقرر كومباني الرحيل إلى أندرلخت والعمل كلاعب ومدرب مساعد قبل أن يتخلى عن منصبه في التدريب ليركز فقط على دوره بالملعب.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عرض على كومباني العودة لصفوف الفريق للعمل في منصب المدرب المساعد بعد مغادرة ميكيل أرتيتا إلى آرسنال.

وأوضحت الصحيفة أنّ كومباني رفض العودة إلى السيتزنز مؤكدًا أنّ لديه عرضًا ينتهي في 2022 مع الفريق البلجيكي ولا يود اتخاذ أي خطوة جديدة في مسيرته الكروية خلال الفترة الحالية.

وكان أرتيتا قد غادر منصبه مساعدًا لجوارديولا خلال الموسم الجاري ليصبح مدربًا لآرسنال بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري لسوء النتائج.

وتعرض أرتيتا للإصابة بفيروس كورونا مما دفع رابطة الدوري الإنجليزي لإيقاف المسابقة لنحو 3 أشهر قبل اتخاذ القرار بالعودة في 17 يونيو المقبل.