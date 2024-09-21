كومباني: قهر بريمن؟ أنا متواضع بما يكفي لأعطي الفضل للاعبين!

"عانيت في بيرنلي"

تغنى فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ بلاعبيه، بعد الفوز الكبير أمام مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 5-0 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وقال كومبابي، في مقابلة صحفية عقب المباراة: "أنا متواضع بما يكفي كمدرب لأعطي الفضل للاعبين، الموسم الماضي في بيرنلي، لعبنا ضد فرق تمتلك لاعبين أفضل بكثير".

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وأضاف: "إذا ركض اللاعبون الكبار وقاتلوا من أجل بعضهم البعض، فهذا جزء كبير من الوظيفة، هناك بالطبع فكرة وراء كل شيء".

وردًا على سؤال حول حصول بريمن على 0.00 xG (صفر هدف متوقع) أمام البايرن، علق: "هذا حدث لأن الرجل الذي سجل هدفين (مايكل أوليز) كان يركض من أجل زملائه في الفريق".

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وختم: "كان ذلك لأن الرجل الذي سجل 11 أو 12 هدفًا هذا الموسم (كين) كان يركض من أجل الفريق. كومان، جنابري، ساني، الجميع كانوا يركضون من أجل الفريق، نحن نفعل ذلك معًا، أنا واقعي بما يكفي لإعطاء الفضل للاعبين وهم يستحقون ذلك اليوم".