كومباني: ثنائي مانشستر سيتي حاولا إقناعي بالبقاء

كومباني رحل عن مانشستر سيتي من الباب الكبير

كشف فينسنت كومباني، مدافع مانشستر سيتي السابق، عن ثنائي الفريق الذي حاول إقناعه بعدم الرحيل والاستمرار مع الفريق.

ورحل كومباني عن صفوف المواطنين مطلع هذا الموسم، متجهاً إلى ناديه السابق أندرلخت البلجيكي.

وقال كومباني في تصريحات صحفية: "أتذكر التفكير في نهاية الموسم الماضي، لقد قلت لنفسي حققت أربعة ألقاب دوري إنجليزي، هل هذا كافي؟، ثم جاءت فكرة غير منطقية في رأسي أنا بحاجة إلى الفوز من جديد".

وواصل: "لقد قررت بالفعل الانتقال إلى أندرلخت، هناك قاعدة واحدة مؤكدة بالنسبة أن رغبتك في الفوز أشبه بالإدمان".

وأكمل: "حاول دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو إقناعي بالبقاء، هذا كان لطيفاً منهما للغاية".

المدافع البلجيكي الذي يشغل منصب لاعب ومدرب في أندرلخت، يحتل المركز العاشر مع ناديه برصيد 20 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المتصدر.

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وتابع: "عجلة التغيير قوية لا يمكنك إيقافها، لم يكن لديّ أي فكرة إذا كان جوارديولا سعيداً لمواصلة اللعب، أو يفكر فيما كنت أفكر فيه".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 25 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر.