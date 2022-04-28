كومان يهاجم برشلونة: انظروا إلى فارق النقاط مع ريال مدريد حين رحلت!

ظهر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني السابق للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام الكتالونية منذ إقالته من تدريب "البلوجرانا" في نهاية أكتوبر 2021.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة الراعية للنسخة الثانية من بطولة "كأس كومان للجولف"، والتي تخصص الأرباح لمؤسسة كرويف.

كومان تفاجأ بحضور ما يقرب من خمسين صحفيًا ومصورًا، وقرر الرد على بعض الأسئلة التي وجهت إليه.

ماذا قال كومان؟

ونقلت صحيفة "as" الإسبانية تصريحات كومان التي بدأها بالحديث عن وضع برشلونة.

وقال كومان: "صحيح أن وضع فريق برشلونة والنادي هو نفسه عندما كنت هناك، هذا يعني أن تغيير المدرب لا يعني دائمًا أن النادي يتحسن".

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي أطلبه هو أن يدعموا تشافي، المدرب ليس دائمًا المسؤول".

وتابع: "إنهم يقدمون له الدعم الذي لم أحصل عليه، آمل أن يكون الرئيس قد تعلم من ذلك، وأن يدعم تشافي، وضع النادي محزن للغاية لأنه يؤلمني".

وأردف: "أواصل العيش في برشلونة، وسأكون مدرب هولندا بداية من يناير المقبل، لكني أطلب أقصى قدر من الدعم لتشافي لأنه أسطورة، شخص يعرف المنزل، وليس هو المسؤول عن وجود برشلونة في هذا الوضع".

هل أساء لابورتا معاملته؟

وتطرق كومان إلى أسلوب معاملة جوان لابورتا رئيس برشلونة معه خلال الفترة الأخيرة من مسيرته قائلًا: "أعلم تمامًا مخاطر أن تكون مدربًا إذا لم تسر الأمور كما يعتقد النادي".

وأضاف: "لكن الذي لم يعجبني في موضوعي الشخصي، فإن الرئيس كان يجب ألا يعلن شكوكه، حتى إذا تعرضت للإقالة، كنت سأقبل النقاشات داخليًا، لكن في العلن يجب أن تقدم الدعم، لا أريد الحديث أكثر عن الموضوع".

هل تحسن برشلونة مع تشافي؟

كومان رد على سؤال حول ما إذا كان برشلونة قد أصبح أفضل تحت قيادة تشافي قائلًا: "بالتأكيد تحسن في بعض الأشياء".

وأضاف: "هذا يأتي لأنهم وقعوا مع ثلاثة لاعبين يمكنهم اللعب في خط الهجوم، لكن المقارنة ليست جيدة".

وأكمل: "عندما غادرت، كان برشلونة متأخرًا عن ريال مدريد بفارق ثماني نقاط، والآن الفارق أصبح الضعف تقريبًأ".

وتابع: "مهمة تشافي معقدة جدًا، مثلما كان الوضع معي، هذا هو حال النادي، لا حاجة للكذب، إذا خسر آخر مباراة على أرضه فهذا بسبب شيء ما، هذه هي حقيقة برشلونة، وعلينا قبولها".

واختتم كومان: "علينا أن ندعم برشلونة، لأن النادي يحتاج إلى الوقت، لهذا السبب أطلب الهدوء من الجميع، عليك أن تثق في المدرب وتدعمه".

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