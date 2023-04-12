كومان يلوم "المذنب" في رحيل ميسي ويُبدي قلقه من فضيحة نيجريرا!

ميسي ترك برشلونة عارًا!

القى رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة، ومدرب منتخب هولندا الحالي اللوم على مجلس إدارة البرسا، الذي فرط في ليونيل ميسي نجم الفريق الأول، حيث رحل صيف 2021 صوب باريس سان جيرمان مجانًا، كما أبدي قلقه من تأثير فضيحة نيجريرا على سمعة النادي.

وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ميسي هو أفضل لاعب في العالم الشخص الذي يمكن أن يكون أقوى لقد عشت رحيله عن برشلونة عن كثب وكان يومًا سيئًا للغاية أنا مندهش لرؤيته بقميص آخر، برشلونة هو موطنه حيث يجب أن يكون لم يكن من الجيد أن مجلس الإدارة لم يسمح له بالاستمرار لا أعرف ما يفكر به ليو وكيف تكون المشكلة وإذا كان ذلك ممكنًا لأنني أعلم أن برشلونة يعاني من مشاكله لقد تركه عارًا، لكن يجب أن يكون هنا".

وأضاف متحدثًا عن تشافي مدرب الفريق الكتالوني الذي خلفه في مقاعد البدلاء: "من المؤكد أن برشلونة سيفوز بالدوري لذلك سيكون أفضل مما فعلته لكن كل واحد كان في وقته ووقت النادي حاليًا مختلف عن الوقت الذي كنت فيه لقد تحسن الفريق كثيرًا مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين، لكنهم قدموا أداءً جيدًا يمكن لكل مدرب التأثير على الأشياء لكن ذلك يعتمد على اللاعبين، برشلونة عاني من غايب أربعة لاعبين مصابين، ولكن كان هناك لاعبون جيدون على أرض الملعب أو على مقاعد البدلاء مثل جوردي ألبا، الذي هو بالنسبة لي أفضل مدافع في إسبانيا".

وواصل متحدثًا عن علاقته بجوان لابورتا رئيس البرسا قائلًا: "سيكون من الصعب بالنسبة لي تناول القهوة مع لابورتا، لكن ليس عليك التحدث عن الماضي أيضًا لقد سبق لي أن قلت عدة مرات ما اعتقدت وبرشلونة يستمر ويكمل في مساره، لقد آلمني بالطبع، لكن الضرر يمر بمرور الوقت".

كما أعرب عن رأيه في قضية نيجريرا قائلًا: "هذا يؤثر بشكل كبير على صورة النادي هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على النادي إذا تحدثنا عن صورة برشلونة، لاحظت أن الناس يفكرون بشكل مختلف في هولندا لقد تضررت الصورة، هذه الأشياء لا تساعد النادي لا أعرف ما حدث، لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا، لكنه يتعارض مع صورة برشلونة".