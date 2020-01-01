كومان يقسو على نجوم برشلونة بنظام صارم وتدريبات متواصلة

المدرب الهولندي لا يترك أي فرصة للراحة في برشلونة، ويقسو على نجوم الفريق الكتالوني بنظامه الصارم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن النظام الصارم الجديد للمدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة.

جاء هذا على صفحات صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن كومان لن يسمح بحصول الفريق على أي راحة هذا الأسبوع بسبب تلاحم المباريات.

وأكدت الصحيفة أن كومان أدخل الكثير من التغييرات على روتين التدريبات الخاص ببرشلونة، والذي كان كيكي سيتيين قد عدل بعض الأمور عليه بالفعل قبل أشهر.

المزيد من الفرق

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نجوم برشلونة اشتكوا من الجهد البدني الكبير الذي يتم بذله في التدريبات تحت قيادة كيكي سيتيين.

بارتوميو في خطر.. إدارة برشلونة تخضع وتبدأ في إجراءات سحب الثقة

في الوقت نفسه يقود كومان بنفسه التدريبات والتقسيمات على عكس ما كان المدرب السابق كيكي سيتيين يفعل مع مساعده إيدر سارابيا.

وأوضحت أن كومان يقوم بإدخال الكثير من الجمل الفنية في تدريبات برشلونة، كتلك التي ظهرت في كرة الركنية الأولى أمام فياريال مطلع هذا الأسبوع، وهو ما لم يقدم كيكي سيتيين أو إرنستو فالفيردي به.

ويرفض كومان استغلال كافة التبديلات المتاحة بالنسبة له، حيث سيتعامل المدرب ببرجماتية بحسب ما ذكرت الصحيفة، ولن يمنح الفرصة لأي لاعب لا يرى فيه القدرة على تقديم ما يريده في الملعب.

جدير بالذكر أن برشلونة يحل ضيفًا على سيلتا فيجو يوم الخميس قبل أن يستضيف نظيره إشبيلية يوم الأحد في الدوري الإسباني.