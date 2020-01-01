كومان يفلت من العقوبة بعد انتقاده لحكم مباراة الكلاسيكو

نبأ جيد..

رفضت لجنة المسابقات بالدوري الإسباني معاقبة رونالد كومان، مدرب برشلونة، بعد تصريحاته الهجومية على تقنية الفيديو في مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

وكان برشلونة قد هُزم في الكلاسيكو بهدفين لهدف، وقد انتقد كومان كيف أن تقنية الفيديو احتسبت ركلة جزاء لصالح ريال مدريد ساهمت في كسبه الثلاث نقاط.

وتمنع المادة 100 من قانون العقوبات التصريحات التي تحمل اتهامًا صريحًا للتحكيم في مباريات الدوري الإسباني بالتحيز، وتفرض عقوبات شديدة للغاية على مثل هذه الأفعال.

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لكن في نهاية المطاف وبعد لغط كبير أُثير في الأشهر الأخير، أقرت لجنة المسابقات ببراءة كومان على اعتبار أنه لم يهاجم الحكم نفسه ولكن هاجم تقنية الفيديو.

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صحيح أن كومان لم يتوقف عن الهجوم على تقنية الفيديو، حيث هاجم الفار مجددًا بعد مباراة ريال مدريد وإيبار، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى عقوبات وفقًا للوائح الموضوعة من رابطة الليجا.

من جهة أخرى، عاقبت اللجنة خوان كاميلو هيرنانديز، لاعب خيتافي، بالإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب هجومه على التحكيم والتشكيك في نزاهة حكم مباراة فريقه أمام غرناطة في أكتوبر الماضي.

يبدو أن كومان نجح في النجاة من عقوبة كانت لتكون مغلظة سواءً من الناحية المادية أو من الابتعاد عن دكة بدلاء كامب نو، إلا أنه لو واصل بنفس نهج تصريحاته الراهنة فسيسقط قريبًا في فخ الإيقاف أو الغرامة.