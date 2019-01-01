كومان يُعلن قائمة المنتخب العماني لبطولة خليجي 24

ضمت القائمة 23 لاعبًا والتي شهدت غياب المخضرم علي الحبسي

أعلن المدير الفني الهولندي إيروين كومان مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم عن قائمة الأحمر التي ستشارك في بطولة خليجي 24 التي تنطلق خلال أيام في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحتضن الدوحة النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر – 8 ديسمبر بعدما أجريت القرعة منذ أيام.

وضمت القائمة 23 لاعبًا والتي شهدت غياب المخضرم علي الحبسي بسبب ارتباطه مع ناديه ويست بروميتش الإنجليزي.

وجاءت قائمة عمان كما يلي ..

حراسة المرمى: فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني .

خط للدفاع: محمد المسلمي وعلي البوسعيدي وعبدالسلام عامر المخيني وعبدالعزيز الغيلاني وأحمد خليفة الكعبي وسعد سهيل المخيني وفهمي سعيد دوربين وعمران الحيدي ومحمد فرج الرواحي .

خط للوسط: المنذر ربيع العلوي وحارب السعدي وزاهر سليمان الأغبري ومحمد مبارك الغافري وأحمد مبارك كانو وأرشد العلوي ومحسن جوهر الخالدي وياسين الشيادي .

خط الهجوم: محسن الغساني وسعيد الرزيقي وعبدالعزيز المقبالي.

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وكانت قرعة النسخة الرابعة والعشرين من بطولات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، قد أسفرت عن تواجد المنتخب العماني في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والكويت والبحرين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق، وتم سحب القرعة يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.