كومان يحسم الصفقة الصيفية الأولى لبرشلونة

إضافة مميزة إن حدثت..

أوردت تقارير صحفية رغبة رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، في التعاقد مع كالفين ستينجس، لاعب ألكمار، خلال السوق الصيفية الحالية.

ستينجس هو جناح أيمن في الأساس ويمكنه اللعب أيضًا كصانع ألعاب، وتربطه علاقة قوية بكومان الذي منحه فرصة اللعب بقميص منتخب هولندا للمرة الأولى في الخريف الماضي.

وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي سبورتس" فإن كومان قد رشح مواطنه للانضمام إلى برشلونة، وأن الصفقة محتملة الحدوث جدًا في الأيام القليلة المقبلة.

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القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 21 عامًا تقدر بـ18 مليون يورو، وينوب عنه وكيل الأعمال الشهير والمثير للجدل دائمًا مينو رايولا.

ستينجس سجل عشرة وصنع 12 آخرين في مشاركاته مع ألكمار بالموسم المنقضي، كما أن لديه مباراة دولية وحيدة أمام منتخب إستونيا في نوفمبر الماضي صنع فيها هدفين من أصل 5 سجلتهم كتيبة كومان حينها.

هذا ليس اللاعب الهولندي الأول الذي يرتبط اسمه ببرشلونة منذ وصول كومان إلى سُدة القيادة في كامب نو، حيث يهتم البرسا بالتعاقد مع دوني فان دي بيك وكذلك ممفيس ديباي وغيرهما.

يذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد أعلن أن 8 نجوم فقط من برشلونة هم من يضمنون وجودهم في الموسم المقبل، كما شدد على وجود ثورة ستحدث في الفريق خلال الميركاتو الصيفي.