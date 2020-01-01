كومان يجد الحل لمعضلة غياب بوسكيتس عن وسط ملعب برشلونة

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يحدد الحلول التكتيكية لغياب سيرجيو بوسكيتس عن لقاء الفريق القادم ضد أتلتيكو مدريد.

قرر المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بشكل نهائي الاعتماد على ثنائية فرينكي دي يونج وميراليم بيانيتش في وسط ملعب الفريق في اللقاء القادم ضد أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المدير الفني للنادي الكتالوني يرى أن ذلك هو الحال الأنسب في غياب سيرجيو بوسكيتس.

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وكان بوسكيتس قد تعرض لإصابة في مباراة منتخب سويسرا ضد إسبانيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

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وتأكد غياب اللاعب عن لقاء أتلتيكو مدريد بالرغم من أن الإصابة كانت أبسط من تلك المتوقعة بعد خروجه من ملعب اللقاء.

وسيعود بوسكيتس للملاعب في مباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا أو في المباراة التالية بالدوري الإسباني دون مشكلة، حيث تحتاج إصابته لأسبوع واحد فقط.

ويعتمد كومان بشكل أساسي على بوسكيتس في تشكيل برشلونة لهذا الموسم، عكس ما قيل في الصحف بعد وصول المدير الفني الهولندي، حيث أكدت تقارير عديدة أن محور الفريق الكتالوني سيكون بديلًا.

جدير بالذكر أن ثنائي فرينكي دي يونج شاركت بشكل أساسي في مواجهتين فقط هذا الموسم ضد يوفنتوس وفيرينتسفاروشي وفاز برشلونة بهما.