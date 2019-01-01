كومان يجدد دعمه لدي ليخت

رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا يجدد دعمه لنجم يوفنتوس ماتياس دي ليخت

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

جدد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا دعمه لمدافع الطواحين الشاب والمنتقل حديثًا إلى يوفنتوس ماتياس دي ليخت مؤكدًا أنه ورقة هامة بالنسبة له.

وكان دي ليخت قد انتقل إلى يوفنتوس مقابل حوالي 82 مليون يورو قادمًا من أياكس أمستردام خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد سباق بين عدد من الأندية.

وفي الوقت الذي تلقى فيه المدافع الهولندي الشاب الكثير من الانتقادات بسبب مستواه مع السيدة العجوز، خرج رونالد كومان ليشيد بما يقدمه في الفترة الأخيرة.

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وحول ذلك، قال كومان إن دي ليخت يتعلم أساليب الدفاع من المدرسة الإيطالية التي تميزت في إخراج عدد من أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم.

وأضاف: "دي ليخت عنصر هام بالنسبة لنا، لدي الكثير من التطلعات حول تطوره مستقبلًا وأثق في قدراته وسعيد بالإضافة التي يقدمها"

وتابع: "كما قلت من قبل من الطبيعي أن يقدم دي ليخت أداء غير ثابت مع يوفنتوس في الفترة الأولى له نظرًا للاختلاف بين المدرستين الهولندية والإيطالية في الدفاع، مع الوقت سيصبح أفضل بكثير، لقد لاحظت تطوره في كثير من الجوانب في وقت قياسي"

يذكر أن ماتياس دي ليخت قد شارك أساسيًا مع يوفنتوس بشكل منتظم بعد إصابة قائد الفريق جورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي.