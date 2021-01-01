كومان: نريد فوز ريال مدريد بالديربي وميسي لا يجب أن يسجل وحده

تحدث كذلك عن مستقبله مع برشلونة

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، أن أهم ما يحاول القيام به هذا الموسم، هو عدم الاعتماد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فقط في تسجيل الأهداف.

برشلونة يمر بفترة جيدة خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد الفوز على إشبيلية مرتين بالدوري والكأس الأسبوع الماضي.

كومان تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا غدًا، السبت، عن أحوال فريقه وانتخابات النادي وديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو.

وقال الهولندي عن الميزة التي يراها في فريقه:"أحب أن أجيب على هذا السؤال في نهاية الموسم، لدينا أشياء تنتظرنا في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ونهائي الكأس".

وأضاف:"من المهم أن نكون أكثر فاعلية مع اللاعبين الآخرين، لا يمكن أن يعتمد كل شيء على ميسي، من المهم أن يكون هناك أشخاص يسجلون الأهداف غيره".

وعن الفوز بالثنائية هذا الموسم:"يجب علينا أن نكون واقعيين أولًا، لا يمكننا تغيير رأينا حول الفوز، يجب الاستمرار في الفوز وهذا هو أصعب شيء، لا تفصلنا الكثير من النقاط عن أتلتيكو مدريد ولا يجب السماح للفارق بالاتساع".

علاقته مع المرشحين لرئاسة النادي وتأثير ذلك على نجاح أحدهم:"لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، بشكل عام الثلاثة لديهم حملة جيدة، العبارات والكلمات تتحكم في الفائز، ليس لدي أفضلية ولا أعرفهم شخصيًا".

الجدل التحكيمي ضد إشبيلية:"هذه أمور تحدث بشكل مستمر، نفس الشيء حدث لنا أيضًا في مباراة الذهاب كانت هناك ركلة جزاء ضد ألبا والحكم لم يطلق صافرته".

الصلابة الدفاعية:"الأمر اختلف مؤخرًا، لم نرتكب الكثير من الأخطاء بشكل فردي، وتمكنا من الضغط بشكل جيد ضد الخصم وقمنا بالتحسن كمجموعة".

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ديربي مدريد:"أهم شيء هو الفوز بمباراتنا، يجب ألا ننسى أن علينا الفوز وكذلك فقدان الفريق المتصدر للنقاط".

الحديث عن مستقبله:"هذا ليس في يدي، الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن لدي سنة أخرى في عقدي، في غضون يومين سيكون هناك رئيس جديد وسيتعين عليه أن يقود الطريق".

يذكر أن برشلونة يلعب ضد أوساسونا غدًا السبت، وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ53 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الثالث، بينما يأتي أتلتيكو مدريد بالمركز الأول بـ58 نقطة.