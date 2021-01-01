كومان: نحتاج ميسي دائمًا وهذا هو شرط القتال على الألقاب

تصريحات كومان عقب مباراة برشلونة وغرناطة

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إنه في حال كان الجميع في أفضل مستوى لديهم يمكنك في هذه اللحظة القتال على الألقاب والرهان على الفوز دائمًا.

واكتسح برشلونة مضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني ليعزز موقعه في المركز الثالث.

ليونيل ميسي استعاد التألق في ليلة حصل فيها على الكثير من الإشادات، وكذلك أنطوان جريزمان كسر صيامه عن التسجيل وتألق رفقة النجم الأرجنتيني.

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وعقب المباراة أبدى رونالد كومان ارتياحه لفوز برشلونة المريح على غرناطة في نويفو لوس كارمينيس وعن أداء الفريق الجيد بشكل عام في عام 2021.

وقال: "كان من الصعب علينا دخول المباراة، لكننا استحوذنا على الكرة. إنه فوز مهم، عرفنا الوضع الذي كنا فيه وعرفنا أننا لا يمكن أن نخسر أكثر من ذلك"

وأضاف: "لقد كان أسبوعًا جيدًا مع الفوز بالمباريات الثلاث المتتالية، وبعيدًا عن ملعبنا كذلك كان الأمر أكثر إثارة، ومع كرة قدم جيدة ومستوى تصاعدي، لقد أظهرنا أن الفريق ينمو ويتطور"

وتابع: "جريزمان كان مميزًا اليوم، الفريق لا يعتمد على لاعب واحد فقط، بل يعتمد على عقلية الجميع، إذا كان الجميع في حالة جيدة وفي أفضل حالاتهم تستطيع القتال والمنافسة على الألقاب"

وأردف: "البعض يظهر أن لدي شيئًا ضد ريكي بوتش بعينه، ولكن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، قبل أيام تحدثت عن الشباب بشكل عام وليس ريكي فقط"

وحول تغيير ميسي في الدقيقة الخامسة والستين قال كومان: "لقد فضلت تغيير ميسي بسبب النتيجة المريحة، بالطبع ميسي يمنحنا كل شيء ونحن في حاجة ماسة لكل جهوده"

وأشاد كومان في نهاية تصريحاته بمستوى الجميع حيث أشاد بتطور بيدري والمستوى المميز الذي يقدمه دي يونج وكذلك عودة عثمان ديمبيلي وما تمثله من إضافة فضلًا عما ذكر سلفًا حول ميسي وجريزمان.

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في النهاية، كانت المباراة بالنسبة لبرشلونة خطوة للأمام، وبالنسبة لميسي مثالية من حيث المردود في 65 دقيقة فقط لعبها قبل أن يتم استبداله، ابتسامته واحتفالاته بالأهداف تطمئن قلوب مشجعي برشلونة فيما يتعلق بحالته النفسية والتي ستقوده بالطبع إلى أفضل مستوياته.