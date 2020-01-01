كومان: ميسي يحتاج إلى التحسن بدنيًا وروحه لا تزال نفسها

تصريحات ما بعد الفوز..

شدد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه وديًا أمام جيمانستيك تاراجونا، في الوقت الذي اعتبر فيه أن نجمه ليونيل ميسي في حاجة إلى التحسن بدنيًا.

هذه هي المباراة الأولى التي يقود فيها كومان البرسا، وقد تمكن النادي الكتالوني من الفوز بثلاثية لهدف فيها وسط مشاركة ميسي في الشوط الأول رفقة بقية النجوم باستثناء لويس سواريز وأنطوان جريزمان.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع فياريال في افتتاحية مباريات البلوجرانا محليًا يوم 27 سبتمبر الحالي في كامب نو، ويؤمن كومان أن فريقه لا يزال بحاجة للعمل من أجل الجاهزية للمرحلة المقبلة.

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المدرب الهولندي قال بعد الانتصار الودي بخصوص ميسي "لقد أظهر نفس الروح كما كان من اليوم الأول، إنه يتدرب جيدًا، لقد تدرب حتى في يوم إجازته".

كما أضاف "إنه يعلم تمامًا أن عليه التحسن بدنيًا تمامًا مثل أي شخص آخر، أما جودته فهي تتحدث عن نفسها".

وتابع "بيدري موهبة عظيمة، يبلغ 17 عامًا وهو توقيع مهم للمستقبل، تدرب معنا ولديه جودة عالية وسنرى إلى أي مدى يمكنه المشاركة".

"أحببت ترينكاو وتمركزه في الملعب وأحيانًا الذهاب للداخل والخارج، إنه يتمتع بالجودة ويحتاج إلى التكيف مع السرعة والإيقاع، إنه صفقة رائعة".

واستطرد "عملنا كثيرًا على الجانب البدني في التدريبات التي قمنا بها حتى الآن، من الآن فصاعدًا علينا العمل تكتيكيًا بشكل متزايد".

وأتم "أفضل شيء أن كل لاعب تمكن من اللعب 45 دقيقة لأننا لا نزال نفتقر إلى اللياقة البدنية، رأيت أشياء جيدة مثل أول هدفين والتحركات فيه واستغلال المساحات، المباراة انتهت بشكل جيد وبدون مشاكل وهذا أمر مهم للغاية".

يذكر برشلونة سوف يواجه جيرونا وديًا يوم الأربعاء المقبل في آخر مباراة تحضيرية قبل انطلاق الدوري.