كومان: ميسي لم يتعاون مع الجميع في برشلونة

لم يتخلص الهولندي رونالد كومان أسطورة برشلونة من ذكرى إقالته من تدريب النادي، لكنه بات الآن أكثر انفتاحًا للحديث عن تلك الفترة بما فيها تدريبه لميسي.
وتحدث كومان في حوار مع لاعبه السابق بأياكس، أندي فان دير مايده وقال إن ميسي لم يكن مستعدًا للتعاون مع زملائه الأقل في المستوى عكس بيدري: "ميسي كان متواضعًا جدًا. لاحظ على الفور إمكانيات بيدري وكان مستعدًا للانسجام معه في المباريات، على العكس مع باقي اللاعبين".
وأثنى رونالد على فريق برشلونة الحالي لكنه أكد أن نوعية اللاعبين الموجودة مع تشافي هيرنانديز الآن مختلفة عن فترته.
وتابع كومان: "بعد ما حدث مع الرئيس ، لن أذهب لكامب نو".
وكان المدرب الهولندي والمدافع السابق لبرشلونة قد أُقيل من منصبه في منتصف موسم 2021-22 وحل مكانه تشافي.
وعاد كومان لتدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم 2022 بعدما كان قد تركهم في أغسطس 2020 لتدريب برشلونة.
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