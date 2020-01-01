كومان: ميسي وفاتي؟ جيدان كباقي الفريق وراضٍ عن قرعة الأبطال

تصريحات رونالد كومان بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إنه فخور بالعمل الذي يقوم به الفريق في الفترة الأخيرة خلال التدريبات وكذلك في المباريات.

وحقق برشلونة انتصارًا هامًا بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليواصل الانتصارات والانطلاقة الناجحة للموسم الجديد.

برشلونة كان قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام فياريال برباعية نظيفة، ليسجل 7 أهداف في مباراتين أمام خصمين صعبين ودون أن تستقبل شباكه أي هدف.

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وحول ذلك، قال كومان إن أنسو فاتي وليونيل ميسي كانا يلعبان مباراة مميزة وقدما أداء جيدًا كباقي عناصر الفريق الذي يشعر بالفخر من أجلهم.

وأضاف: "لقد قمنا بعمل رائع ولعبنا بانضباط كبير وهذا كان ما نرجوه، وبالطبع تحقيق النقاط سيساعدنا على المضي قدمًا فيما نريد أن نحققه هذا الموسم"

وتابع: "قرعة دوري أبطال أوروبا؟ انطباعي إيجابي. يوفنتوس وبرشلونة هما الأقوى ويجب أن نستمر في هذه البطولة ونحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة لكي نتوج باللقب"

وأردف: "لقد تحدثت مع حكم اللقاء حول البطاقة الحمراء وأعتقد أنه لم يكن هناك أي شيء يستدعي ذلك، كنت أريد أن أستفسر فقط"

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وعلى ذلك، انتهت المباراة بانتصار مهم لبرشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليحقق 3 نقاط هامة في ملعب صعب اعتاد أن يشكل له متاعب كثيرة خاصة في السنوات الأخيرة.