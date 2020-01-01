كومان: ميسي لا يقدم أفضل مستوياته، وبرشلونة ليس المرشح الأول للأبطال

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يتحدث عن طموح الفريق في دوري أبطال أوروبا ومستوى ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان مؤخرًا.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه ليس المرشح الأول لتحقيق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بالرغم من ذلك فهو سيحاول الوصول لأبعد نقطة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأول لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان: "برشلونة ليس المرشح الأول لتحقيق دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق يمكنه الذهاب بعيدًا في البطولة، لكن علينا التركيز أولًا على لقاء الغد الصعب".

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وأضاف: "كوني أعمل في برشلونة ذلك يجعلني أسعى طوال الوقت لتحقيق الفوز بكل شيء، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا".

وأردف عن جريزمان: "هو يعمل بشكل جيد، ويعلم وضعه في الفريق جيدًا وأنه عليه القيام بالمزيد من أجل تغيير الأوضاع".

وأكمل: "لا أعرف ما الذي كان ينقص برشلونة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية، لكن لو فشلنا هذا العام سأستطيع تحديد هذا بدقة".

وتطرق للحديث عن مستوى ميسي: "ربما لا يكون في أفضل لحظاته لكنه سعيد ويقدم كل ما لديه، ولدي ثقة في عودته لأفضل مستوياته في اللقاءات المقبلة".

وأنهى تصريحاته: "لا أستطيع أن أفقد الأمل في أي لاعب، الكل يحاول تقديم أفضل ما لديه ووظيفتي أن أقوم بتحسينهم".

جدير بالذكر أن برشلونة يفتتح مبارياته في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد أمام نظيره فيرينتسفاروشي بطل المجر مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو.