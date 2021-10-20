كومان: من المستحيل أن يملأ فاتي فراغ ميسي

كومان سعيد بالانتصار على دينامو كييف في دوري الأبطال، ويطالب بالصبر على أنسو فاتي.

أشاد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني بأداء فريقه خلال مواجهة دينامو كييف الأوكراني، والتي فاز فيها "البلوجرانا" بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

جيرارد بيكيه سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، ليمنح برشلونة فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وينعش آماله في التأهل إلى الدور الثاني.

وظهر رونالد كومان أمام وسائل الإعلام بعد المباراة، للحديث عن مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد، ومدى تطور برشلونة.

ماذا قال كومان عن المباراة؟

وقال كومان في تصريحاته لوسائل الإعلام: "في الشوط الأول دينامو كييف كان أخطر، لكن بعد الاستراحة صنعنا ثلاث فرص سانحة للتسجيل، لكن لا يمكن أن نتهاون بهذا الشكل".

وأضاف: "لحسن الحظ كنا مثاليين في الدفاع، ولم يشكلوا أي خطر، لقد كنا متفوقين، لكن يجب علينا أن نكون حاسمين، بعد 60 دقيقة كان يجب أن تكون النتيجة 2-0 أو 3-0، لكن ذلك لم يحدث".

وبسؤاله عما إذا برشلونة قادر على الفوز بالكلاسيكو يوم الأحد المقبل بعد أداء الفريق في مباراة دينامو كييف قال كومان: "نعم، لما لا؟".

ما هو رأي كومان في تقدم فاتي وأجويرو؟

وتطرق كومان للحديث عن مستوى أداء أنسو فاتي وسيرخيو أجويرو بقوله: "لم يظهروا بأفضل بأفضل شكل في الشوط الثاني، فاتي وكوتينيو عليهما التفاهم بشكل أكبر".

وأضاف: "لقد افتقدنا للعمق، والمباراة كانت معقدة، يجب أن تكون هناك حرية بين المهاجمين، لكن الهدف كان الفوز بالمباراة، وقد فعلنا ذلك".

وتابع: "هناك أشياء يجب تحسينها، لكن يجب أن نسلط الضوء أيضًا على العمل الذي قمنا به بدون كرة، لقد تحسننا في ذلك أيضًا، وهذا أمر إيجابي".

وقال كومان عن تسديدة فاتي الغريبة في الشوط الثاني: "هذا يظهر أنه يفتقد بعض الأمور، وهذا طبيعي، لقد غاب لفترة طويلة ويحتاج إلى وقت".

وقال كومان في ختام حديثه: "أنسو لا يزال في الثامنة عشرة، ولا يمكن أن نطلب منه ملء الفراغ الذي تركه ميسي، هذا مستحيل".

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