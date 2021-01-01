كومان: لن أعلق على السوبرليج وأتفق مع ما قاله بيكيه

حديث المدرب الهولندي قبل مواجهة خيتافي

رفض رونالد كومان مدرب برشلونة، التعليق على أزمة السوبرليج الأخيرة، مؤكدًا اتفاقه مع لاعبه جيرارد بيكيه حول رأيه في القضية.

برشلونة كان أحد الأندية المؤسسة في مشروع دوري السوبر، الذي تضمن تواجد 12 ناديًا من كبار أوروبا، لخلق بطولة موازية لدوري أبطال أوروبا.

المشروع أصبح مهددًا بالفشل، بعدما انسحبت أندية الدوري الإنجليزي، وهو ما جعل بيكيه يخرج للسخرية مؤكدًا أن الكرة للجماهير فقط.

ماذا قال كومان عن السوبرليج؟

وقال كومان في المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي غدًا الأربعاء في الدوري:"لا أريد التحدث عن هذه المسألة، هناك الكثير من الحركة وأفضل الانتظار، أنا شخصيًا أتفق مع تغريدة بيكيه".

وأضاف:"من الطبيعي أن يفكر رؤساء الأندية في مستقبل الكرة، أحب أن أحصل على أي شيء مقابل الفوز".

واستكمل:"تحدثت مع رئيس النادي وأعطاني بعض التفاصيل حول المشروع، لا أحد يعرف ما سيحدث، وأفضل شيء هو عدم التعرض للموقف الآن، بالنسبة لي أريد الأفضل لبرشلونة فقط".

ما رأيه في تصريحات جوارديولا عن حماية اللاعبين؟

وتابع:"أتفق مع بيب جوارديولا فيما يتعلق بجميع المباريات التي يتعين على لاعبي كرة القدم لعبها خلال الموسم، يتعين على منظمات كرة القدم الاستماع أكثر إلى اللاعبين، أهم شيء بالنسبة للمنظمين هو المال فقط، وهذا ما يجب تغييره".

ماذا قال عن ضم ديباي ومواجهة خيتافي؟

وأما عن التعاقد مع ممفيس ديباي:"أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقنا، ليس الوقت المناسب للتطرق إلى هذا الأمر في الوقت الحالي".

حالة فريقه والمنافسة على الدوري:"الفريق عاد بشجاعة كبيرة، واستحق اللاعبون يومين راحة، فزنا بالعديد من المباريات في اللحظات الأخيرة ولدينا جدول صعب، الضغط موجود وعلينا أن نلعب جيدًا ونقاتل من أجل الفوز بالألقاب".

يذكر أن برشلونة يلعب ضد خيتافي وهو في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ65 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ويمتلك مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في نهائي كأس ملك إسبانيا.

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