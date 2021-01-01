كومان: لا نضحك على أتلتيكو مدريد، والجميع قد يسقط

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد أن لسقوط وارد في منافسة برشلونة وريال وأتلتيكو مدريد على الدوري الإسباني.

رفض رونالد كومان الحديث عن تعادل أتلتيكو مدريد مع نظيره خيتافي بالأمس مؤكدًا أن جميع الفرق معرضة للسقوط بما فيهم برشلونة فريقه.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق ضد ويسكا، مؤكدًا على أن ضرورة التركيز على المباراة المقبلة فقط وعدم النظر للخصوم.

وقال كومان: "لا يجب أن نضحك على سقوط المنافس، علينا أن ننظر لأنفسنا أولًا وقبل أي شيء، والفريق ملتزم بشكل جيد".

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وأضاف: "لدينا الخبرة في برشلونة لكن ليس من السهل أن نكمل الموسم بنفس المستوى، علينا أن نعمل مباراة بمباراة، وألا ننظر للمنافسين، وكل الفرق قد تسقط".

وأكمل: "في الوقت الحالي أركز على مواجهة الغد فقط، لكن لو أردنا تقليص النقاط علينا أن نركز على مباراة بمباراة كما أخبرتكم".

وأشاد بالخصم قائلًا: "ويسكا فريق جيد، لقد شاهدت العديد من مواجهات الفريق وعلينا أن نتحضر لهم جيدًا".

وأردف عن إمكانية خسارة ميسي ودي يونج: "كلاهما من الممكن ألا يلعبا لو تعرضا لبطاقات صفراء، لكن كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، ولا أريد التفكير في ذلك الأمر".

وأنهى تصريحاته: "الطريق الذي بدأته لم يصل للنهاية بعد، لدينا الكثير من الشباب، وعناصر الخبرة تؤدي بكل روح، ومستقبلنا مبشر للغاية".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة.