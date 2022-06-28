كومان: لابورتا أخطأ .. و60 مليونًا من أجل ليفاندوفسكي؟ لدي شكوكي

رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة يفتح النيران.

أكد رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة على شكوكه بشأن عملية ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "إي سبورت 3"، وتطرق خلالها للحديث عن جوان لابورتا وطريقة رحيله عن النادي.

وقال كومان مؤكدًا أن ضم البولندي ليس الخيار الأمثل: "ليفاندوفسكي لاعب عظيم، ويسجل بشكل مستمر، لكنه يقترب من الـ 35 أليس كذلك".

وأكمل: "لدي شكوكي حول دفع 50 أو 60 مليون يورو من أجله، بالإضافة إلى راتبه، ربما لديه عامين لذلك سيكون لدي الكثير من الشكوك حول ضمه".

وأضاف عن وضع فرينكي دي يونج: "كل ما أعرفه أنه يريد الاستمرار في صفوف برشلونة، لقد قال ذلك قبل عدة أيام، الذي لا أعرفه إذا ما كانوا يريدون بيعه من أجل المال، فهو أحد العناصر القليلة التي يمكنها أن تجلب الأموال للنادي، لكنه لاعب عظيم لهذا الفريق".

وأردف عن إقالته: "يمكن لأي رئيس أن يشكك في أي مدرب طالما أن الأمور فيما بينهما، لكن وصلت تلك الأنباء للإعلام كان خطأ كبير من قبل لابورتا، لقد كانت مغادرة النادي مريحة بعض الشيء".

وكان بايرن ميونخ قد غير موقفه من ناحية ليفاندوفسكي بعد أن كان الفريق يرفض رحيله بشكل كامل، وأصبح يفكر في الاستفادة منه ماديًا وطلب الحصول على 60 مليون يورو بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد قدم عرضًا يقارب الـ 40 مليون يورو بحسب ما أوضحت "آس"، ولا ينوي رفع قيمته كثيرًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تلاحقه.