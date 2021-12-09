"كومان كان يكذب على اللاعبين ولا يهتم بالتدريبات"

هاجم جونيور فيربو، لاعب ليدز يونايتد الحالي، وبرشلونة السابق، رونالد كومان المدرب الأسبق لنادي برشلونة، مشيرًا إلى أنه كان يكذب على اللاعبين ولم يكن يهتم بالتحضير للمباريات.

ورحل فيربو عن صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي، بعد خروجه من حسابات المدرب الهولندي، الذي رحل عن صفوف برشلونة الشهر الماضي.

واتهم فيربو، مدربه السابق، بأنه كان يكذب عليه ولم يكن يحترمه، وانتقد أسلوبه التكتيكي في الاستعداد إلى المباريات والتحضير لها، وعدم الاهتمام بمران البدلاء.

ماذا قال فيربو عن كومان؟

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، تحدث في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن فترة عمله مع رونالد كومان، وقال عن المدرب الهولندي: "طلبت من كومان في أحد المرات بعض التوضيحات ولكن بمرور الوقت اكتشفت أنه يكذب عليّ، وعندما تعلم هذا الأمر فلن تستمر في التواصل معه طالما أنه سيخدعك".

وواصل: "لقد كان يكذب علي ويخبرني بأشياء لا معنى لها، مثل أنني أتدرب بشكل سيء أو إنني ألوث المجموعة أشياء من هذا القبيل، ويمكن سؤال أي لاعب من الذين كانوا في الفريق بذلك الوقت وسيؤكدون صحة حديثي".

كيف كان يقصر كومان في تدريبات برشلونة؟

وتطرق فيربو إلى طريقة عمل كومان مع برشلونة، وقال عنها: "لم نكن نشاهد معه مقاطع فيديو للمنافس، كنا نكتفي بالحديث عن المنافس دون عرض أي مقاطع فيديو شاملة، لم نكن نشاهد مقاطع فيديو لنعمل على تطوير أنفسنا ونصلح أخطائنا".

وتابع: "لم يكن هناك أي احترام منه لم يكن يحضر ويشاهد تدريبات البدلاء، لم يكن الأمر بالنسبة لي فقط بكل كان مع كل زملائي، في اليوم التالي للمباريات كان يتدرب من لم يشاركوا في المباراة وفي ذلك الوقت كان كومان في مكتبه ولم يكن يحضر تلك التدريبات".

وأشار فيربو في تصريحاته، إلى أن ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة السابق اشتكى أيضًا من تلك النقطة، وأن كومان لم يكن يهتم بتلك التدريبات ولا يحضرها مما يؤثر في حكمه على اللاعبين.