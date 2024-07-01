كومان عن كرويف: لعبنا سويًا مباريات أسوأ من تلك التي خضناها ضد النمسا!

كومان يدافع عن فريقه...

دافع رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن فريقه ضد الانتقادات التي وجهت لمنتخب الطواحين، في بطولة يورو 2024 خاصة بعد الخسارة من النمسا.

وضمن المنتخب الهولندي، مشاركته في دور الـ 16 من البطولة، ضمن أفضل الثوالث، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف النمسا وفرنسا، واختتم مبارياته في المجموعات بخسارة من النمسا بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الهولندي، نظيره الروماني ضمن مباريات دور الـ 16 مساء الثلاثاء القادم، على ملعب أليانز آرينا.

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وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، وجه أحد الصحفيين سؤالًا للمدرب كومان، ماذا سيكون رد فعل الراحل يوهان كرويف، إن شاهد هولندا وهي تخسر من النمسا.

وأجاب كومان، وقال: " لقد كان كرويف يحب كرة القدم الهجومية، كنت جزءًا من فريقه لفترة طويلة، وقد خضنا مباريات أسوأ من تلك التي لعبناها أمام النمسا".