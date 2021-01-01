كومان عن طرده: الحكم لم يحترمني وأراد فقط أن يكون نجم المباراة!

هجوم شديد..

شنّ رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، هجومًا ضاريًا على حكم مباراة فريقه أمام غرناطة، عندما أكد أنه "لم يحترمه" وأراد أن يكون نجمًا لليلة ليس إلا.

وكان كومان قد تحصل على بطاقة حمراء إثر خلاف بينه وبين الحكم الرابع، وأكد المدرب الهولندي أنه لم يقم بإهانة أو تقليل احترام الحكم بأي حال من الأحوال.

في نهاية المطاف، هُزِم برشلونة بهدفين لهدف من غرناطة في قلب كامب نو، وبدا واضحًا كيف أن كومان يعتريه الغضب من الطرد وقبلها الخسارة.

كومان في حديثه للصحافة بعد المباراة قال "الطرد؟ أنا لا أفهم لماذا، لم أقل شيئًا سيئًا للحكم الرابع، أخبرني حكم الساحة أن القرار بسبب عدم احترامي للحكم الرابع".

كما أضاف "أنا لم أقم بإهانته أو أي شيء من هذا القبيل، إنه أمر لا يصدق أنني تحصلت على هذا الطرد، لكن الحكم أراد أن يكون نجم الليلة، شكرًا له!".

وتابع الهولندي تصريحاته النارية "تحدثت إلى الحكم الرابع عن بعض الحالات وقد تحدث معي بطريقة فيها عدم احترام واضح، إذا لم يقم بالإهانة، فهو لا يعرف معنى الاحترام".

أما عن الهزيمة نفسها، فتحدث كومان بقوله "نحن محبطون، لكن بداية من الغد علينا أن نبدأ في المضي قدمًا ونحاول الفوز بالخمس مباريات المقبلة لنكون أبطالًا".

وأتم "لم نقدم أداءً دفاعيًا جيدًا، كان علينا تقليل المساحات وقطع الكرة في الهدف الأول والثاني، عمومًا لا ألوم اللاعبين، لقد قاموا بكل شيء ممكن في الملعب".

الجدير بالذكر أن برشلونة يلعب مع فالنسيا في الميستايا الجولة المقبلة، قبل استضافة المتصدر أتلتيكو مدريد في كامب نو الأسبوع التالي، والفارق بينهما حاليًا نقطتان لصالح كتيبة دييجو سيميوني.