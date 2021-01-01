كومان: علينا الفوز بكل المباريات، وهذا هو مصيري مع برشلونة!

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يؤكد على صعوبة مواجهة فياريال وأهمية الفوز بكل اللقاءات المتبقية، ويتحدث عن مستقبله.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام فياريال في الدوري الإسباني ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من البطولة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد كومان في تصريحات أن فريقه عليه الفوز في كل المباريات لو أراد الفوز بالدوري الإسباني.

وقال كومان: "أنا غير مهتم بموعد المباراة التي سألعبها، سواء كانت قبل أو بعد أتلتيكو مدريد، كل لفرق تعاني من الضغوطات، تبقى لنا سبع مباريات علينا أن نسعى للفوز بها، لو لم نفعل ذلك ستقل حظوظنا في الفوز بالدوري".

وأضاف: "لا أرى أي فريق أقوى من الآخر، الجميع يحقق الانتصارات طوال الوقت، ريال وأتلتيكو مدريد وإشبيلية يحققون الفوز والأفضلية الوحيدة لنا ستكون ضد أتلتيكو مدريد عندما نواجههم، لكن المنافسة ستستمر حتى الجولة الأخيرة".

وعن مستقبله مع الفريق وإذا ما كان سيستمر في الموسم المقبل: "لدي عقدي مع برشلونة، أرى نفسي مدربًا هنا في العام القادم".

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وأكمل عن خصمه فياريال: "لديهم الكثير من العناصر الخطيرة، وكرة القدم الخاصة بهم جيدة للغاية، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأنهى كلماته: "لست قلقًا بشأن ضغط اللقاءات الواقع على بعض اللاعبين، لدينا القدرات البدنية الكافية للتعامل مع ذلك الأمر، ونعمل بكل ما لدينا من قوة للتعافي بين المباريات".

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل لقاءات الجولة الـ 33 وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، لكن مصيره في يده حيث يعني فوزه بكل اللقاءات التتويج باللقب.