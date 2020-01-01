"كومان سيُقال قريبًا من تدريب برشلونة حتى لو فاز بالثلاثية"

تصريحات خطيرة..

أكد فيكتور فونت، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، أنه سيُقيل رونالد كومان من منصب المدير الفني فور وصوله لرئاسة النادي الكتالوني بغض النظر عن نتائجه وإنجازاته.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة برشلونة في شهر مارس المقبل مع تأكيدات بترشح الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، بينما فونت هو أحد المؤكد تواجدهم بالفعل في الصراع الرئاسي.

كومان عُيِّن مدربًا لبرشلونة مساء الأربعاء لإنقاذ النادي من الحالة المتردية التي عاشها مع كيكي سيتيين وإرنستو فالفيردي في الموسم المنقضي، وبالنسبة لفونت، فإن تشافي سيكون خياره المستقبلي في كل الأحوال.

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فونت في تصريحات صحفية قال "إذا وصلت إلى الرئاسة فلن أُغير خططي، فلدينا مشروع طموح ممتد حتى 2030 يجعل برشلونة بطلًا لأوروبا ويزيد من ممتلكاته".

كما أضاف "مما سبق يمكنني القول أنني لو أصبحت رئيسًا فلن يكون كومان هو مدربنا، كومان أسطورة من أساطير النادي كلاعب وعلينا أن نشكره لقدومه إلينا الآن في ظل هذه الظروف المعقدة".

وأتم "يجب أن نتمنى له النجاح وأن يفوز بالثلاثية، إذا كان ضروريًا أو أراد ذلك فبمقدوره المساهمة في مشروعنا بشكل أو بآخر، لكنه لن يكون المدرب حتى لو حقق الثلاثية".

يذكر أن عقد كومان مع برشلونة ممتد لمدة موسمين، وبحسب الصحف الإسبانية فإن العقد يشمل تقييم للموقف حال فوز أو خسارة بارتوميو الانتخابات المقبلة لتحديد مستقبل المدرب حينها.