كومان سعيد بفاتي وجريزمان ويؤكد: نحتاج إلى مهاجم

تصريحات كومان بعد مباراة برشلونة وفياريال

أعرب رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم أمام فياريال في المباراة الرسمية الأولى بالنسبة له.

وحقق برشلونة انتصارًا عريضًا برباعية نظيفة على فياريال في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعبه كامب نو.

وسجل أنسو فاتي هدفين في رباعية برشلونة ليحظى بالكثير من الإشادات بعد المباراة الأولى له تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان وبالرقم الجديد الذي حصل عليه وهو 22.

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وحول ذلك، قال رونالد كومان إن أنسو فاتي لاعب رائع بالفعل، وأنه رفقة الصاعد الآخر بيدري لهما مستقبل عظيم وسنوات قادمة سيتألقان فيها معًا ويقدمان الكثير لبرشلونة"

وأضاف: "لعبنا في الشوط الأول بشكل جيد للغاية، وأعتقد أن وتيرة المباراة تراجعت في النصف الثاني. لكنها مباراتنا الأولى وكل شيء سيتحسن بمرور الوقت، الانطباع بالنسبة لي جيد وإيجابي"

وتابع: "الضغط الذي قمنا به يساعد على السيطرة وفرض الأسلوب، من الجيد امتلاك الكرة وخلق العديد من الفرص والوصول إلى المرمى في عدد كبير من المرات"

وأردف: "علينا التحسن في البدنيات بصورة أكبر، اللياقة ستتحسن مع الوقت، كانت هذه أول مباراة بعد فترة تحضيرية قصيرة نظرًا لضيق الوقت بين الموسم الماضي والحالي"

وحول جريزمان قال: "إنه يلعب في الجناح الأيمن من الداخل، يجب أن يلعب هناك وبإمكانه تغيير المراكز مع ميسي بصورة مستمرة، هذا أكثر صعوبة بالنسبة للمنافسين وأنا سعيد بما قدمه"

وأكد: "من الجيد دائمًا أن يكون لديك مهاجم آخر لوجود خطة أخرى، صحيح أنه يمكننا اللعب بدون مهاجم، لكن من المهم أن يكون لديك احتمالات متعددة، نحن نعمل وآمل أن نتمكن من الحصول على لاعب رقم 9"

تحليل .. تقارب الخطوط وإبداع فاتي وراء انتصار برشلونة على فياريال

يذكر أن الفوز الذي حققه الفريق في مباراة اليوم قد منح برشلونة أول 3 نقاط، إذ لم يلعب النادي الكتالوني أول جولتين بسبب مشاركته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.