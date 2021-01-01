كومان: زيدان أسطورة لاعبًا ومدربًا وتطورت بسببه

ثناء كبير على زيدان

قال نجم نادي بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا كينجسلي كومان إن زين الدين زيدان جعله أفضل، مؤكدًا أن المدير الفني الحالي لريال مدريد أسطورة لاعبًا ومدربًا.

وتحدث النجم الفرنسي الشاب عن العديد من الأشياء أبرزها تجربة باريس سان جيرمان والعنصرية في كرة القدم وزين الدين زيدان والنجم كريستيانو رونالدو.

وحول ذلك قال لاعب بايرن ميونخ لأونزي مونديال: "زيدان؟ لقد ميزني كلاعب، لأنني عندما كنت صغيرًا، كنت أشاهد كرة القدم على التلفزيون ككل أبناء جيلي وكان هو اللاعب الذي يخطف أعيننا".

وأضاف: "زيدان هو اللاعب الذي ميزني، إنه أسطورة كلاعب وكمدرب، هو رجل لا يصدق، لقد جعلني ذلك أكثر تميزاً كلاعب، لأنني عندما كنت صغيراً كنت أشاهد كرة القدم على التلفزيون، لقد كان اللاعب الذي يأخذ أعيننا".

وتابع: "هو أسطورة بكل تأكيد، صحيح أنني التقيت به منذ سنوات، لكننا لم نتحدث أبدًا، إنه أحد الأشخاص القلائل الذين شعرت معهم ببعض العاطفة".

وحول رونالدو قال: "أنا لست لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو، لا يمكنني تسجيل 40 هدفًا في الموسم لأنني لست مثله. لكي تكون مثله، يجب أن تقضي الكثير من الوقت في منطقة الجزاء".

وحول باريس سان جيرمان قال: "كان باريس سان جيرمان دائمًا فريق قلبي، لطالما تذكرت أنني اللاعب الذي تسبب في خسارتهم لدوري أبطال أوروبا، ولكن الآن أرى أن كل الشباب يغادرون باريس كس ما كان عليه الأمر قبل سنوات".

وفيما يخص العنصرية قال "لقد اكتسبت العنصرية أبعادًا عديدة في السنوات الأخيرة، إنه غير مقبول داخل الملعب أو خارجه.،في الحياة بشكل عام، للأسف، ستكون هناك دائمًا عنصرية وسيكون هناك دائمًا حمقى لا يمكننا التحكم في الجميع".

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يذكر أن كومان كان هو صاحب الهدف الذي حسم به بايرن ميونخ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.