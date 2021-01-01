كومان: برشلونة ينافس على الثلاثية، ونستطيع التغلب على أي فريق!

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يتحدث عن حظوظ فريقه في المنافسة على الثلاثية هذا الموسم والصفقات المنتظرة.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن فريقه لا يزال يملك فرصة للمنافسة على كافة الألقاب المتاحة في الموسم الجاري.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء قادش في الدوري الإسباني، وأكد خلالها إن برشلونة قادر على الفوز على أي فريق.

وقال كومان: "علينا أن نستمر في العمل بكل ما لدينا من قوة وأن نحاول تحسين النتائج فالعالم لا ينتهي عند خسارة واحدة، علينا أن نحللها ونعرف الأخطاء التي وقعنا فيها ونحسنها".

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وأضاف: "لدينا أولوية وهي المباراة المقبلة، نريد تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة بشكل منفرد، بعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور، والفريق مستمر في المنافسة على كل البطولات المتاحة".

وأكمل: "الأمور معقدة بعض الشيء في دوري الأبطال بعد الخسارة من باريس سان جيرمان برباعية، وفي الكأس نحتاج لبعض الحظ من أجل العودة، أما في الدوري فلدينا استراتيجية جيدة وبالرغم من ذلك كل شيء يعتمد على نتائج أتلتيكو مدريد، لكنني أثق في قدرات الفريق".

وأردف: "في مواجهة باريس افتقدنا لبعض الأمور، وأرقام المباراة لم تعبر عن النتيجة، في النهاية خسرنا من يوفنتوس على أرضنا بعد أن كنا قد فزنا عليهم في إيطاليا، لذلك قد نفوز في فرنسا".

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه نظيره قادش عصر الغد الأحد وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة.