كومان: برشلونة أفضل بميسي والتحكيم أثر على نتائجنا وجريزمان بحاجة للتحسن

تصريحات قوية..

شدد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على القيمة المضافة التي يمنحها تواجد ليونيل ميسي في الملعب، في وقتٍ انتقد فيه التحكيم واعتبره من أسباب تراجع نتائج النادي الكتالوني محليًا.

ورغم أن ميسي لم يسجل حتى الآن من لعب مفتوح بعد انقضاء سبع مباريات في الدوري الإسباني، إلا أن كومان يؤمن بأن البرغوث سيستعيد عافيته في وقتٍ وجيز.

الهجوم على التحكيم ليس بأمر جديد من كومان، فلا تُنسى كلماته القاسية التي وجهها لحكم مباراة الكلاسيكو واعتبر أن ما يحدث ليس بجديد، واليوم يعتبر أن التحكيم سببًا في تراجع ترتيب البرسا بالليجا

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المدرب الهولندي في حوار مع صحيفة سبورت قال حول ميسي "منذ اليوم الأول قلت نفس الشيء، إنه الأفضل وملتزم في النادي، كان لديه مشاكله وأزماته في الصيف، ولكن منذ عودته للتدريبات كان جيدًا للغاية".

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كما أضاف "لقد كان حظه سيئًا في بعض المباريات ولم يتمكن من تقديم الأداء المعتاد، لكنني متأكد من أنه في نهاية الموسم سيكون قد حقق أهدافه المعتادة".

"لقد أظهر لي ميسي أنه شخص يريد الفوز بالبطولات وأن يكون الأفضل وأن يستمر في كونه الأفضل، على الرغم من أنه واجه بعض المشاكل مع النادي."

"لقد كان برشلونة وسيظل فريقًا أفضل بوجود ميسي عن بدون ميسي."

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وتابع متحدثًا عن برشلونة هذا الموسم "حققنا توازنًا إيجابيًا وتمكنا من تغيير صورة الفريق وقمنا بإجراءات تغييرات أعطت روحًا جديدًا لنا".

"قمنا بزيادة كثافة التدريبات ولعبنا مباريات جيدة، صحيح أننا فقدنا العديد من النقاط في الدوري بمباريات كان بمقدورنا تحقيق نتائج أفضل فيها، وقد أثر التحكيم على نتائج بعض منها."

وأردف "نعلم أن علينا التحسن في بعض الأمور ونعمل على ذلك. نحن في برشلونة نريد الفوز وليس تجنب الخسارة، إذا قمنا بزيادة وتيرة لعبنا فعدد قليل من الأندية بمقدورها إيقافنا".

أما عن أنطوان جريزمان فقال "يجب أن يتعافى، إنه يعمل بشكل جيد على الرغم من أنه بنفسه قال أن أدائه يجب أن يتحسن، يمكن للاعبين المرور بلحظات شك ويمكننا مساعدته في البحث عن أفضل ما لديه، لكن في النهاية الأمر دائمًا في يد اللاعب".

وأتم مجيبًا عما إذا سيضم البرسا لاعبًا بديلًا للمصاب أنسو فاتي "ليس علينا التوقيع مع أحد، لقد تحدثنا مع راؤول بلانس والجميع يعرف ما هي المراكز التي نحتاج لتدعيمها، كنا نبحث عن مهاجم وقلب دفاع والأمر يبقى كما هو".

يذكر أن أنسو فاتي قد تأكد غيابه عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية.